Reuters: Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти на одному з основних агрегатів — це сталося після атаки дронів

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Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу одного зі своїх основних агрегатів перегонки сирої нафти після атаки дронів 15 жовтня.

Про це пише Reuters з посиланням джерела.

Раніше агрегат вже зупиняли після іншої атаки дронів у вересні. За даними джерел, на нафтопереробному заводі є ще три установки первинної перегонки сирої нафти — CDU-1, CDU-3 та CDU-4. Вони продовжують працювати.

Цей НПЗ був також під ударом 6 вересня, а перед цим — 15 травня, відтоді ремонтні роботи тривали приблизно до середини липня. Після удару 29 липня він зупиняв свою роботу на кілька тижнів.