Росіяни запустили по Україні ракети і 332 безпілотники. У Вінниці немає електрики, є постраждалі в Запоріжжі та Харкові

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Facebook / ДСНС України

У ніч на 17 жовтня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, крилатими ракетами Х-22/32, чотирма крилатими ракетами типу «Калібр» і 332 безпілотниками. ППО знешкодила чотири ракети та 289 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Через російську атаку на Вінницю там немає електроенергії. Фахівці ще оцінюють обсяг руйнувань, критична інфраструктура працює на резервному живленні. Також у Вінниці не працюватиме електротранспорт.

У Кривому Розі під ударом було промислове підприємство. На місці зайнялася пожежа.

У Харкові внаслідок вечірніх атак РФ 15 постраждалих, серед них троє дітей.

На Рівненщині пошкоджене підприємство, постраждали двоє людей.

Також вночі армія РФ завдала удару по Запоріжжю — там пошкоджені житлові будинки, пʼять людей поранені, зокрема дитина.