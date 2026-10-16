Від атаки РФ на підприємство на Волині загинула людина. Є загроза викиду аміаку

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Російські дрони зранку 16 жовтня атакували приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах, що на Волині. Від удару загинула одна людина, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє голова ОВА Роман Романюк.

Пожежу на підприємстві локалізували, але ліквідація наслідків триває.

Очільник Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк попередив про загрозу викиду аміаку. Він закликав мешканців щільно зачинити вікна й двері та без потреби не виходити на вулицю.

Крім того, під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного дрона постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо, минулося без постраждалих.

Станом на 11:00 без електропостачання в регіоні залишаються 270 тисяч людей. Відновлювальні роботи тривають.