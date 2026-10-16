Tesla показала «літаючий» спорткар — він перевертається в повітрі й перестрибує вантажівки
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Tesla / Х
Компанія Tesla представила оновлений електричний спорткар Roadster, над яким працювала разом із космічною компанією SpaceX.
Про це пише Reuters.
Новий Roadster розганяється до 97 км/год менш ніж за секунду, розвиває швидкість понад 370 км/год і проїжджає понад 480 км на одному заряді.
Під час презентації на майданчику SpaceX у Техасі автомобіль проїхав догори дном по рампі за допомогою системи присмоктування, перевернувся в повітрі й приземлився завдяки вбудованим прискорювачам. Потім він перестрибнув через вантажівку та інші авто.
Серійне виробництво планують почати у 2028 році. Tesla відкрила резервування різних версій із депозитами від $50 тисяч до $250 тисяч.
Ціни на самі автомобілі під час презентації не назвали. Раніше Tesla називала базову вартість у $200 тисяч.
Roadster став першим автомобілем Tesla ще у 2008 році. Нове покоління компанія вперше показала майже десять років тому, однак запуск виробництва неодноразово відкладали.