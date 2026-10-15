Російському солдату, який застрелив пʼятьох українських військових на Харківщині, оголосили підозру

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Служба безпеки України

Російському військовому, який 13 жовтня вбив пʼятьох військових 72 ОМБр та цивільного рибалку на Харківщині, повідомили про підозру.

Про це написала Служба безпеки України.

Підозрюваний — Леонід Рижиков, уродженець Санкт-Петербурга. Він служив у мотострілецькому полку ЗС РФ у складі 6 загальновійськової армії.

На початку жовтня він пішки попрямував у бік Харкова, по дорозі змінив одяг. 13 жовтня чоловік зайшов до будинку в селі Момотове, де перебували бійці 72 ОМБр, і відкрив по них вогонь з автомата. Він убив п’ятьох військових, після чого викинув зброю та продовжив рухатися в напрямку Харкова. Наступного дня його затримали в одному з районів міста.

Перед цим Рижиков убив 60-річного рибалку та забрав його особисті речі. Тіло чоловіка він скинув у річку. Слідство також з’ясовує, з якою метою він намагався потрапити до Харкова.

Росіянину повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує від від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.