Bloomberg: Велика Британія передасть Україні ракети Storm Shadow для ударів по Росії

Новини

Велика Британія надасть Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Це питання обговорили український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Про кількість ракет не повідомили. Співрозмовники журналістів кажуть, що Британія вважає удари України по російських об’єктах, звідки атакують цивільних та інфраструктуру, обороною.

Лондон постачає Києву крилаті ракети Storm Shadow із 2023 року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України. Наприкінці 2024 року українські військові вперше вдарили ними по військових цілях на території Росії.

Уряд Великої Британії відмовився від коментарів, додали журналісти.