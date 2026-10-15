Ле Пен заявила, що може припинити фінансування України, якщо виграє вибори. Зеленський відповів: «Франції є що втрачати»

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Кандидатка від ультраправих у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги може відмовитися підтримувати подальше фінансування України з бюджету Євросоюзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Ле Пен заявила, що Франція «більше не може собі дозволити» масштабну допомогу Україні, і висловила сумнів щодо того, чи продовжуватиме Париж підтримувати фінансування України на рівні ЄС, якщо воно вимагатиме від Франції значних витрат.

«Було б чесно фактично попередити Зеленського: ми не можемо робити більше, ми більше не справляємося», — сказала Ле Пен.

Вона нагадала про €90 мільярдів позики ЄС для України та заявила, що частка Франції в цих витратах нібито становитиме €18 мільярдів. Ле Пен також виступає проти вступу України до Євросоюзу. На її думку, це призведе до втрати суверенітету та великих економічних збитків для Франції.

Водночас Ле Пен запевнила, що засуджує повномасштабне вторгнення Росії та підтримувала допомогу Україні після 2022 року. Однак на запитання, чи вважає вона Росію головною загрозою безпеці Європи, політикиня відповіла, що «не знає планів Путіна».

Президент Володимир Зеленський в окремому інтерв’ю FT прокоментував заяви Ле Пен. Він визнав, що можливі успіхи проросійських партій на виборах у європейських країнах протягом наступного року можуть створити для України «багато викликів».

Водночас Зеленський заявив, що Франція сама багато втратить у разі припинення підтримки України. За його словами, досвід української армії на сучасному полі бою важливий, зокрема, для французьких оборонних компаній.

«Це взаємовигідна співпраця», — сказав Зеленський.