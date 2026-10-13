Помер український комік Олександр «Веня» Венедчук

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Помер український комік Олександр Венедчук, відомий під псевдонімом «Веня». Йому було 32 роки.

Про це повідомила команда «Ветерани космічних військ», у складі якої він виступав у «Лізі сміху».

Причину смерті в колективі не розголошують. Час і місце прощання повідомлять згодом.

Венедчук здобув популярність завдяки участі в «Лізі сміху» у складі команди «Ветерани космічних військ». Разом з Владом Кураном та Артемом Дамницьким він також розвивав однойменний ютуб-проєкт.

На початку 2025 року Олександр пережив раптовий крововилив у мозок і переніс важку операцію. Наприкінці того ж року він залишив колектив.