Помер український комік Олександр «Веня» Венедчук
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Помер український комік Олександр Венедчук, відомий під псевдонімом «Веня». Йому було 32 роки.
Про це повідомила команда «Ветерани космічних військ», у складі якої він виступав у «Лізі сміху».
Причину смерті в колективі не розголошують. Час і місце прощання повідомлять згодом.
Венедчук здобув популярність завдяки участі в «Лізі сміху» у складі команди «Ветерани космічних військ». Разом з Владом Кураном та Артемом Дамницьким він також розвивав однойменний ютуб-проєкт.
На початку 2025 року Олександр пережив раптовий крововилив у мозок і переніс важку операцію. Наприкінці того ж року він залишив колектив.