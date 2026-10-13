У Польщі школам надали інструкцію про те, як реагувати на загрози. Цьому передувала серія нападів

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Міністерство національної освіти Польщі надало школам інструкції щодо того, як реагувати на загрози. До цього в польських навчальних закладах відбулася серія нападів.

Про це пише Polskie Radio.

Також в усіх воєводствах провели наради кураторів освіти, директорів шкіл та інших навчальних закладів. Інструкцію для шкіл готували МВС, Міністерство національної освіти та інші відомства.

В інструкції прописали алгоритм 4U — «будь уважним — біжи — ховайся — перешкоджай нападу». Учитель сам має обрати послідовність дій відповідно до ситуації.

Також Міносвіти надало вчителям рекомендації щодо того, як розмовляти з учнями та батьками після кризових ситуацій.

В інструкції пояснюється, чого не слід робити: зокрема, наближатися до нападника, переслідувати його, самостійно його шукати, спрямовувати учнів у бік небезпеки або відправляти їх перевіряти ситуацію.

Також у матеріалах пишуть, що робити після того, як загроза минула. Ідеться, зокрема, про перевірку безпеки учнів і спостереження за їхніми реакціями на стрес.

За даними поліції, після випадків насильства у школах правоохоронці перевірили понад 108 000 навчальних закладів і затримали 167 людей.