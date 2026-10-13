У Польщі школам надали інструкцію про те, як реагувати на загрози. Цьому передувала серія нападів
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Міністерство національної освіти Польщі надало школам інструкції щодо того, як реагувати на загрози. До цього в польських навчальних закладах відбулася серія нападів.
Про це пише Polskie Radio.
Також в усіх воєводствах провели наради кураторів освіти, директорів шкіл та інших навчальних закладів. Інструкцію для шкіл готували МВС, Міністерство національної освіти та інші відомства.
В інструкції прописали алгоритм 4U — «будь уважним — біжи — ховайся — перешкоджай нападу». Учитель сам має обрати послідовність дій відповідно до ситуації.
Також Міносвіти надало вчителям рекомендації щодо того, як розмовляти з учнями та батьками після кризових ситуацій.
В інструкції пояснюється, чого не слід робити: зокрема, наближатися до нападника, переслідувати його, самостійно його шукати, спрямовувати учнів у бік небезпеки або відправляти їх перевіряти ситуацію.
Також у матеріалах пишуть, що робити після того, як загроза минула. Ідеться, зокрема, про перевірку безпеки учнів і спостереження за їхніми реакціями на стрес.
За даними поліції, після випадків насильства у школах правоохоронці перевірили понад 108 000 навчальних закладів і затримали 167 людей.
- Чутки про напади поширилися після кількох нападів. 7 жовтня в Остроленці 19-річний учень поранив ножем дев’ятьох людей. А в Серпці затримали 17-річного підлітка, який, за словами міністра внутрішніх справ Польщі, планував напасти на школу. Уже 8 жовтня в селі Лещидул-Новіни поблизу Вишкова 15-річний учень напав на працівницю школи: 37-річна жінка загинула, ще троє людей постраждали.
- Після цього інформація про «криваву п’ятницю» поширилася в соціальних мережах. Через погрози в окремих повітах і муніципалітетах Польщі 9 жовтня закрили школи, а в інших закладах посилили нагляд поліції.