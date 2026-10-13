Місія батька — показати світові, що Росія зробила з його родиною. Світові медіа про російсько-українську війну 13 жовтня

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«Бабель»

«500-фунтова російська бомба вперше зʼявилася як крихітна цятка на військовій карті Євгена Овчарова: червона цятка, що ковзала над українським кордоном і над селами за ним. Потім він побачив, як вона мчить до його рідного міста Суми», — так починається сьогоднішній текст The New York Times. Згадана бомба ввечері 3 липня вбила дружину і 5-річну молодшу доньку Євгена — саме коли він подзвонив їм зі східного фронту, щоб дізнатись, чи все гаразд. Старша 13-річна дочка отримала поранення і втратила слух на ліве вухо. Чоловік вибіг на двір і стрибнув у машину, щоб розпочати чотиригодинну поїздку додому.

Після цього Євген знайшов нову мету в житті — розповідати світові про трагедію власної родини, аби домогтися передачі Україні систем ППО і бойової авіації, що здатна збивати російські носії КАБів. Сталося це, коли в липні біля меморіалу загиблим в Сумах він випадково познайомився з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. За підтримки Федорова і бізнесмена Олега Гороховського у вересні Євген з донькою вирушили до Стокгольму на зустріч з міністром оборони Швеції — країни, що пообіцяла передати Україні винищувачі. «Вони знали: якщо розповісти їхню історію, її кінець не зміниться. Та все одно хотіли її розповісти», — завершують журналісти.

Редакційна колегія The Washington Post опублікувала колонку про те, що Трамп в Україні тисне не на ту сторону. Тиск на країну, яка зазнала російського варварства, поганий сам по собі, але до того ж він навряд призведе до бажаних результатів. Хоча в українців є розбіжності з їхнім президентом, російські невибіркові бомбардування лише згуртовують народ. Мало хто в Україні вважає, що атаки на російську інфраструктуру покладуть край війні, однак Росія почне розглядати можливість реального припинення вогню лише тоді, коли побачить, що всі легкі шляхи для наступу перекриті, підсумовує редакція.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.