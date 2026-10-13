Розвідка: Росія готує сценарії війни з Європою до 2045 року

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Росія зараз не зацікавлена в прямому нападі на Європу, однак готується до тривалого протистояння і розглядає сценарії військових конфліктів з країнами НАТО до 2045 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У СЗРУ зазначають, що заяви Путіна про те, що Росія нібито не збирається нападати на Європу, супроводжуються погрозами застосувати всі види зброї, зокрема ядерну, в разі «удару по Росії». У розвідці вважають таку риторику частиною кампанії залякування, яка має послабити військову підтримку України та стримати європейські країни від посилення власної оборони.

Наразі Москва, за оцінкою СЗРУ, намагається діяти так, щоб не спровокувати пряму відповідь НАТО. Для цього Росія використовує диверсії, кібератаки, дезінформацію, операції впливу, шпигунство і порушення повітряного простору безпілотниками.

За даними української розвідки, зараз у Європі перебувають майже 400 співробітників російських спецслужб.

Водночас Росія не відкидає прямого військового протистояння з європейськими країнами в майбутньому — до 2045 року. Зокрема, у Москві опрацьовують плани воєнних дій проти Польщі, країн Північної Європи та Балтії.

Одним з можливих варіантів у розвідці називають «контрольовану кризу» на східному фланзі НАТО. Її метою може бути не військова перемога над Альянсом, а створення ситуації, в якій країнам НАТО доведеться швидко ухвалювати рішення в умовах невизначеності. Таким чином Москва може намагатися поставити під сумнів здатність Альянсу оперативно захистити своїх членів.

У СЗРУ наголошують, що український та європейський напрями російської політики взаємопов’язані, а головною метою Москви залишається послаблення єдності Європи та її системи безпеки.

«Посилення власної обороноздатності, зниження енергетичної залежності, послідовний економічний тиск на Росію, а головне — підтримка України — це не окремі політичні рішення, а елементи однієї великої стратегії стримування спільного ворога», — наголосили в СЗРУ.