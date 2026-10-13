Американці готують новий мирний план для України. У ньому — заморозка фронту та гарантії безпеки

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Посадовці зі США розробляють мирний план з чотирьох складових — відбудова України, гарантії безпеки, економічна інтеграція Росії, України та Європи, а також заморозка лінії фронту. В Офісі президента України це назвали «непоганим піаром».

Про цей план з посиланням на джерела написав у своїй колонці для The Washington Post журналіст та заступник головного редактора Девід Ігнатіус.

Згідно з цим планом, першою складовою стане відбудова України. Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock хочуть створити механізм для задоволення численних фінансових потреб: відновлення зруйнованих районів країни, виплати допомоги родинам загиблих і поранених військових та відновлення зруйнованої економіки.

Переговорники попросили Київ надати детальні оцінки необхідних витрат і гарантії, що ці гроші не розкрадатимуть ті, хто займатиметься повоєнною відбудовою. Поки що українська сторона не надала цифр, але очікується, що це станеться найближчими днями, якщо мирні зусилля не зазнають краху.

Другим необхідним компонентом стануть гарантії безпеки. США та європейські країни пообіцяють Україні військову відповідь у разі нового нападу Росії. Американський посадовець назвав ці гарантії еквівалентом п’ятої статті НАТО. За його словами, Росія також вестиме переговори з Європою про угоди, які враховуватимуть її безпекові занепокоєння, хоча поки незрозуміло, що саме вони передбачатимуть.

Третьою складовою стане економічна інтеграція Росії, України та Європи завдяки енергетичній угоді. Одним з її елементів може бути трубопровід для постачання російської нафти й газу до Європи, а прибутки від цього ділитимуть Україна та Росія. За словами американського посадовця, такий трубопровід міг би суттєво знизити витрати Європи на енергоносії. Окрім забезпечення Росії «довгостроковим доступом до європейського енергетичного ринку», мирна угода визначатиме, які економічні санкції скасують і коли це станеться.

Остання частина угоди — заморозка лінії фронту на нинішніх позиціях. Росія має припинити вогонь, а для України це означатиме згоду на те, що РФ контролюватиме окуповані нею території. Однією з перешкод є те, що лінія контролю нечітка, адже лінія фронту майже щодня дещо змінюється.

На тлі цього радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам назвав мирний план «непоганим піаром».

«Там не написано, шо це окремий трек, і це не “США та європейські країни”. Це переказ погляду частини американської команди на зустріч у Флориді, де були американці, українці, європейці», — прокоментував він наведений у колонці план.