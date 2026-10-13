В Україні в обіг ввели вже 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень

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РБК-Україна

В Україні з 4 вересня ввели в обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2 000 грн на загальну суму 700 млн грн. Водночас такі банкноти становлять лише 0,01% від загальної кількості готівки в обігу.

Про це повідомив Нацбанк.

Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума готівки в обігу в Україні становила 973 млрд грн. Це на 46,7 млрд грн, або на 5%, більше, ніж на початку року.

У готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на суму 962,5 млрд грн і 15,4 млрд монет на суму 10,4 млрд грн.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн — вони становлять 25,3% від загальної кількості. На одного жителя України припадає в середньому 64 банкноти та 199 платіжних монет.

НБУ

У Нацбанку пояснюють, що в І кварталі року готівки в обігу поменшало, а в ІІ й ІІІ попит на неї зріс. Це сезонна тенденція, яка повторюється майже щороку. Додатковим чинником у ІІІ кварталі стало посилення російських атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, логістичну, продовольчу й телекомунікаційну.

Водночас за дев’ять місяців 2026 року обсяг готівки в обігу зріс на 5%. За аналогічний період торік зростання становило 8,2%.

Найбільше за кількістю з початку року побільшало банкнот номіналом 1000 грн і монет номіналом 10 грн — на 12,1% та 19,1% відповідно.

Також триває поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. За рік з обігу прибрали 7,8 млн таких монет. Натомість попит на монети номіналом 50 копійок залишається стабільним.