Дизельна угода Трампа з Росією може виявитися такою ж фіктивною, як і його «енергетичне перемирʼя». Світові медіа про війну 12 жовтня

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«Бабель»

Сьогодні увага світових медіа була прикута до нового повороту Дональда Трампа в російсько-українській війні. The Economist пише, що він, схоже, вирішив, що критика Зеленського, залицяння до Путіна та купівля російського дизельного пального допоможуть республіканцям на проміжних виборах. Проте незрозуміло, наскільки серйозно треба ставитися до погроз Штатів призупинити поставки зброї — новий поворот проти України може бути таким самим тимчасовим, як і попередні. Також за законом США не можуть імпортувати російську нафту без згоди Конгресу, а обсяги поставок дизелю на два місяці, про які домовились Трамп і Путін, покривають лише півтора дня американського споживання. Ця угода Трампа може виявитись такою ж фіктивною як і його «енергетичне перемирʼя», підсумовує редакція.

Журналіст польської Rzepospolita Єнджей Білецький пише, що угода Трампа і Путіна залишиться лише на папері, якщо українці не припинять атаки на російські НПЗ — а вони не збираються цього робити. Також поворот Трампа змушує по-новому поглянути на плани постійної військової бази США в Польщі. Не можна виключати, що й вона є лише розмінною монетою в перемовинах Вашингтону з Москвою. А інвестиційний стратег Сюзанна Стрітер розповіла катарській Al Jazeera, що постійні коливання між санкціями і поступками Росії шкодять компаніям, які роблять довгострокові інвестиції, та створюють регуляторні ризики їхнім ланцюгам поставок.

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