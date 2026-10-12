Прокуратура подала до суду на КМДА та міську раду через відсутність у Києві мобільних укриттів. Їх звинуватили у бездіяльності

Новини

Київська міська прокуратура

Прокуратура звернулася до суду через те, що міська влада Києва не встановила мобільні укриття в столиці. Суд просять визнати бездіяльність Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації протиправною.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Також прокуратура просить встановити такі укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо. Прокуратура уточнила, що чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обовʼязок створювати та підтримувати у належному стані захисні споруди та укриття.

У прокуратурі зазначають, що наразі в Києві недостатньо укриттів. Тому, на думку прокуратури, міська влада має терміново вжити заходів, щоб вирішити цю проблему.

5 жовтня «Слідству.Інфо» повідомили в КМДА, що Київ потребує 7 894 звичайних і 620 мобільних укриттів. До кінця року закупити планують лише 14 мобільних укриттів. 11 вересня міський голова Віталій Кличко говорив, що впродовж місяця в столиці зʼявиться 40—50 мобільних укриттів. Наразі в Києві є лише чотири мобільних укриття — їх розмістили приватні організації.