BBC: Одна з найбільших світових аудиторських компаній Deloitte допомагала приховати статки російського олігарха Абрамовича

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Одна з найбільших у світі аудиторських компаній Deloitte допомагала фальсифікувати документи, щоб приховати статки російського олігарха Романа Абрамовича та допомогти йому уникнути сплати податків.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Компанія Deloitte на Кіпрі завірила фінансову звітність, з якої зникли активи Абрамовича на суму $672 мільйони. Ідеться, зокрема, про супер’яхти, розкішні маєтки та приватні літаки. Deloitte також, ймовірно, допомагала розробити схему, яка мала дозволити олігарху уникнути сплати величезних сум податків. Для цього підробляли документи.

Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає, що докази, зібрані журналістами, свідчать про ухилення від сплати податків.

Сам Абрамович заперечує те, що він ухилявся від сплати податків або приховував свої статки, заявили його адвокати. За їхніми словами, журналісти не надали жодних доказів того, що олігарх знав про підробку документів чи давав відповідні вказівки. У Deloitte Cyprus відповіли, що компанія «діє відповідно до чинного законодавства».

Зокрема, перший виявлений журналістами випадок оформлення документів заднім числом датується 2006 роком. Тоді на Кіпрі ухвалили закон, який зобов’язував компанії оприлюднювати фінансову звітність. Deloitte Cyprus підготувала проєкт звітності за 2003 рік для кіпрської компанії Amiscan Investments, пов’язаної з Абрамовичем. У документах були зазначені активи на $672 мільйони.

До переліку входили маєток у Західному Сассексі, розкішні апартаменти в Лондоні, маєток на півдні Франції, а також гелікоптери, приватні літаки та кілька яхт. Серед них була яхта Pelorus вартістю $147,5 млн.

За даними розслідування, Deloitte Cyprus, імовірно, консультувала компанію Абрамовича щодо схеми ухилення від сплати податків.

Щоб приховати активи й щоб їх не оприлюднили, люди з оточення олігарха та компанія MeritServus вирішили передати їх материнській компанії Amiscan Investments на Британських Віргінських островах. Дату передачі змінили заднім числом на три роки, щоб у документах виглядало так, ніби угода відбулася ще у 2003 році.

Deloitte Cyprus перевірила документи, оформлені заднім числом, і визнала їх «адекватною» підставою для вилучення активів зі звітності Amiscan. У 2006 році Deloitte підписала фінансову звітність компанії за 2003 рік, з якої зникли будинки, літаки та яхти Абрамовича. У звітності залишилися активи лише на $75 тисяч.

Окрім документів, які Deloitte допомогла оформити заднім числом, радники Абрамовича з компанії MeritServus підробили ще один пакет документів. Він стосувався бізнес-активів олігарха на суму понад $10 мільярдів, якими володіла його кіпрська компанія Electus Investments.

MeritServus оформила документи заднім числом, щоб створити враження, ніби Electus не володіла цими активами. Для цього використали іншу компанію Абрамовича з такою самою назвою — Electus Investments, але зареєстровану на Британських Віргінських островах, де фінансову звітність не потрібно оприлюднювати.