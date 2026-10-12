Померла найстарша жителька України — це 109-річна Олена Рибалко, яка була звʼязковою УПА й пережила Голодомор

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У Львові у віці 109 років померла найстарша мешканка України Олена Рибалко, яка пережила Голодомор, була звʼязковою УПА та присвятила все життя медицині.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько Кирило був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляв НКВС.

Матір жінки є останньою з української гілки графів Потоцьких — вона померла під час Другої світової війни.

Олена Рибалко пережила Голодомор 1932—1933 років. Під час роботи лікаркою жінка допомагала пораненим повстанцям. Також вона була головною лікаркою Пустомитівської районної лікарні. На пенсію вийшла у 89 років.

Жінку поховають сьогодні, 12 жовтня, у родинному гробівці на Янівському кладовищі у Львові.