У Греції затримали двох українців, які яхтою хотіли перевезти 27 сумок з марихуаною на понад €1 млн

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Берегова охорона Греції

У східній частині Егейського моря грецька берегова охорона затримала двох громадян України за підозрою в контрабанді марихуани вартістю понад €1 млн.

Про це повідомили на сайті берегової охорони Греції.

Українці перебували на яхті під прапором Хорватії. Її зупинили вранці 10 жовтня на захід від острова Хіос після отримання інформації про підозрілі дії. В операції брали участь два патрульні катери берегової охорони, а також група водолазів.

Загалом берегова охорона вилучила 361 кілограм марихуани, а також саму яхту. Марихуану перевозили 27 сумками. Наразі немає інформації про те, звідки наркотики були відправлені та куди їх мали доставити.

Берегова охорона зазначила, що ринкова вартість наркотиків оцінюється в €1,08 мільйона.