Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти виробників російських ракет

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Президент Володимир Зеленський 11 жовтня підписав укази про введення в дію рішень РНБО щодо нових санкцій проти виробників російських ракет і фінансових посередників.

Про це повідомляє Офіс президента.

До першого санкційного списку внесли 70 громадян Росії, причетних до виробництва балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Серед них — працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та хімічної галузі, які забезпечують виробництво ракет.

Зокрема, санкції стосуються співробітників Воткінського заводу, підприємств «Радар ММС», «Граніт-Електрон», «Авіатек», «Салют», «Стріла», «Авангард», а також низки хімічних заводів і науково-дослідних інститутів.

Другий санкційний перелік охоплює 28 людей і 27 компаній, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження. Серед них — оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, а також їхні керівники та власники.

Окремі санкції запровадили проти керівників і власників компаній, пов’язаних із тіньовою банківською мережею A7, яка, за даними Офісу президента, пропонує інструменти для обходу санкцій.

До третього санкційного списку внесли 10 людей і 21 компанію, а також два морських судна. За даними Офісу президента, вони діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. Серед них — колаборанти і підприємства.