ЄС надасть Україні додаткове фінансування на дрони й ракети цього тижня

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Володимиром Зеленським заявила, що ЄС цього тижня надасть Україні додаткове фінансування на дрони й ракети, щоб посилити оборону і захист повітряного простору.

Про це фон дер Ляєн повідомила в заяві за підсумками розмови.

За її словами, Україна буде одним із центральних питань порядку денного саміту Європейської ради цього тижня. Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на наступний рік і способи залучити додаткову міжнародну підтримку.

Крім того, Євросоюз планує відкрити 13 жовтня ще два переговорних кластери в межах вступу України до ЄС. Фон дер Ляєн заявила, що переговорний процес набирає обертів.

Президентка Єврокомісії також підтримала заклик Зеленського до припинення вогню, яке має захистити глобальні постачання продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії.