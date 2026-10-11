Хмара: Україні потрібні спеціальні підрозділи, які шукатимуть і знищуватимуть екіпажі російських дронів

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Міноборони України

Необхідно створити спеціалізовані підрозділи, які системно шукатимуть і знищуватимуть російські екіпажі БпЛА та наземну інфраструктуру для їхньої роботи.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час пресконференції.

Хмара також зазначив, що кількість великокаліберних турелей, які використовують проти реактивних безпілотників, уже вимірюється сотнями. Також Україна працює над системами зі збільшеною дальністю дії та закупівлею зенітних комплексів і ракет до них.

Міністр розповів, що за вересень і початок жовтня Сили оборони атакували вісім установок, які росіяни використовували для балістичних ударів: три знищили, ще п’ять пошкодили. За словами Хмари, такі удари вже змушували росіян скасовувати або змінювати заплановані атаки.

Хмара заявив, що Україна розвиває виробництво реактивних двигунів. Потреба в одному з їхніх типів у 2027 році може сягнути приблизно 10 тисяч одиниць на місяць. Водночас Міноборони працює над експортом зброї. Частину доходів від майбутнього експорту зброї планують спрямовувати на потреби Сил оборони.

Також Хмара повідомив, що Міноборони планує збільшити кількість засобів middle strike та передати їх на рівень корпусів. Їх використовуватимуть для ударів по екіпажах російських дронів, пунктах управління, логістиці та засобах ППО, зокрема радіолокаційних станціях і системах РЕБ.

Ще один напрям — виробництво реактивних двигунів для дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників і крилатих ракет. За словами Хмари, в Україні є приблизно 20 виробників у трьох основних категоріях.