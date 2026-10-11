Генштаб: За добу на фронті армія РФ втратила ще майже 2 000 своїх військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російська армія втратила на фронті ще 1 930 військових і сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили два танки, шість бойових бронемашин, 39 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1 531 БпЛА, 557 одиниць автомобільної техніки і три — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.