Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу для людей, які втратили документи через війну

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«Бабель»

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить підтверджувати страховий стаж для призначення пенсії, якщо людина не має трудової книжки або в ній немає потрібних записів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Насамперед стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо потрібної інформації там немає, враховуватимуть записи в трудовій книжці та інші документи. Перелік документів, якими можна підтвердити стаж, розширили.

Якщо документи втрачені або не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом з людиною. Пенсійний фонд допомагатиме розшукати таких свідків.

Для людей, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також тих, чиї документи знищила війна, передбачили окремий порядок зарахування стажу.