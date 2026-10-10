У Польщі 76 людей затримали через погрози атак на школи
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У Польщі правоохоронці затримали 76 людей через погрози нападів на школи.
Про це повідомляє Польська агенція преси (PAP) із посиланням на поліцію.
Станом на 10 жовтня правоохоронці зафіксували 231 інцидент, пов’язаний з погрозами атак на школи. Загалом поліція перевірила 50 тисяч об’єктів після повідомлень про можливі атаки, які начебто мали відбутися 9 жовтня в «криваву п’ятницю».
Чутки про напади поширилися після кількох нападів. 7 жовтня в Остроленці 19-річний учень поранив ножем дев’ятьох людей. А в Серпці затримали 17-річного підлітка, який, за словами міністра внутрішніх справ Польщі, планував напасти на школу.
Уже 8 жовтня в селі Лещидул-Новіни поблизу Вишкова 15-річний учень напав на працівницю школи: 37-річна жінка загинула, ще троє людей постраждали.
Інформація про «криваву п’ятницю» поширилася в соціальних мережах. Через погрози в окремих повітах і муніципалітетах Польщі 9 жовтня закрили школи, а в інших посилили поліційний нагляд.