Росіяни вдарили по Рівненщині, Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Російська армія протягом дня та вечора 9 жовтня била по Рівненщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок атак є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак у різних населених пунктах України.

На Рівненщині через російську атаку постраждала родина — дві жінки, чоловік і четверо дітей. Атака пошкодила будинок, де вони жили.

Олександр Коваль / Рівненська ОДА / Telegram

Російська армія била і по Дніпропетровщині — загинула людина. Удари пошкодили будинки. Ще загорілися склади логістичної компанії.

У Нововоронцовці на Херсонщині постраждала жінка.