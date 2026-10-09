Мексика перевіряє, чи воюють в Україні члени наркокартелів. Приводом стало відео із соцмереж
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Влада Мексики розслідує повідомлення про те, що члени наркокартелів могли долучитися до бойових дій в Україні. Приводом стало поширене в соцмережах відео, на якому озброєні чоловіки вигукують гасла, пов’язані з мексиканськими злочинними угрупованнями.
Про це пише The Independent.
На відео чоловіки у військовій формі із синіми стрічками на рукавах курять і вигукують: «Слава Україні! Хай живуть Мексика, Колумбія та Панама». Вони розмовляють мексиканським сленгом, притому в розмові згадується їхній зв’язок із мексиканськими наркокартелями.
Так, один із учасників відео стверджує, що інші бійці належать до двох найбільших злочинних угруповань Мексики — «Ла Чапіза» (впливова фракція наркокартелю «Сіналоа») та «Халіско — Нове покоління».
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що влада спершу перевірить справжність відео, а потім з’ясує, як ці люди опинилися в зоні бойових дій у Європі.
Вона припускає, що чоловіків могли завербувати приватна компанія, яка бере участь у конфлікті, армія або уряд. Україна поки що публічно не коментувала її заяви та відео.
- У серпні видання Financial Times писало, що колумбійські наркокартелі відправляють своїх бійців під виглядом добровольців до української армії, аби ті навчилися працювати з дронами, а потім передали свій досвід. Найбільше їх цікавить, як захистити зв’язок від РЕБ, обійти перешкоди та правильно закріпити вибухівку на дроні.
- Офіцер Центру рекрутингу Міноборони України Тарас Паляниця заявляв, що українська сторона вже виявляла серед іноземних добровольців колумбійців, повʼязаних з організованою злочинністю. Їх відсторонили від служби і повернули додому.