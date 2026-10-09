Мексика перевіряє, чи воюють в Україні члени наркокартелів. Приводом стало відео із соцмереж

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Влада Мексики розслідує повідомлення про те, що члени наркокартелів могли долучитися до бойових дій в Україні. Приводом стало поширене в соцмережах відео, на якому озброєні чоловіки вигукують гасла, пов’язані з мексиканськими злочинними угрупованнями.

Про це пише The Independent.

На відео чоловіки у військовій формі із синіми стрічками на рукавах курять і вигукують: «Слава Україні! Хай живуть Мексика, Колумбія та Панама». Вони розмовляють мексиканським сленгом, притому в розмові згадується їхній зв’язок із мексиканськими наркокартелями.

Так, один із учасників відео стверджує, що інші бійці належать до двох найбільших злочинних угруповань Мексики — «Ла Чапіза» (впливова фракція наркокартелю «Сіналоа») та «Халіско — Нове покоління».

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що влада спершу перевірить справжність відео, а потім з’ясує, як ці люди опинилися в зоні бойових дій у Європі.

Вона припускає, що чоловіків могли завербувати приватна компанія, яка бере участь у конфлікті, армія або уряд. Україна поки що публічно не коментувала її заяви та відео.