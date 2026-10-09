Медіа: У Чорногорії затримали керівника і співробітницю пропагандистської мережі РФ «Рибар»

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У Чорногорії затримали подружжя Михайла і Валерії Звінчуків — керівника та креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар», а також трьох імовірних спільників.

Про це пишуть чорногорські медіа Pobjeda та Vijesti з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, операцію в місті Рисан провели вранці 9 жовтня. Співрозмовники Vijesti кажуть, що мета правоохоронців — протидія гібридній діяльності мережі «Рибар». Однак офіційних подробиць поки немає.

Водночас джерела повідомили Vijesti, що чорногорські спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за ними. За даними медіа, подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами Європейського Союзу.

Співрозмовники кажуть, що запланований матеріал начебто мав представити європейську інтеграцію як політично нав’язаний процес, який негативно впливатиме на туризм, економічну стабільність і національні інтереси Чорногорії.

Що відомо про мережу «Рибар»

Платформа «Рибар» стала відомою завдяки військовій аналітиці та каналам у Телеграмі. Західні інституції пов’язують її діяльність з поширенням проросійських наративів і дезінформації. Британія запровадила санкції проти креативної директорки проєкту «Рибар» Валерії Звінчук.

Михайло Звінчук — один із засновників мережі. З червня 2023 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними Ради ЄС, він поширював дезінформацію та брав участь у робочій групі, створеній Путіним для координації діяльності, пов’язаної з війною проти України.

У 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування людей з мережі «Рибар», яких повʼязують зі втручанням в американські вибори.