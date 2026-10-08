У Відні затримали журналіста УП Михайла Ткача

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Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні.

Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва.

За її словами, Ткача затримали під час виконання редакційного завдання. Згодом у виданні уточнили, що завдання було повʼязане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Мусаєва зазначила, що в редакції вважають затримання незаконним і вимагають негайно звільнити журналіста, а австрійських правоохоронців просять пояснити офіційну причину.

Наразі редакція не має прямого звʼязку з Михайлом. За наявною інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

Мусаєва зазначила, що Ткач був в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Ярослава невідомі.

Редакція вже повідомила про інцидент посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Українських дипломатів просять терміново вжити заходів для захисту журналістів — зʼясувати їхнє місцеперебування та сприяти звільненню Ткача.