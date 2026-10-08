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«Бабель»

Сьогодні провідні світові медіа, зокрема The Guardian, CNN, ABC News та AI Jazeera, фокусують увагу на останніх масштабних атаках Росії по Україні. Головною темою західної преси став російський удар керованою авіабомбою по зупинці та автобусах у Краматорську, де загинуло понад 30 людей. А The New York Times тим часом публікує репортаж про те, як українські удари по російських логістичних об’єктах почали безпосередньо впливати на цивільних працівників російських маркетплейсів Ozon і Wildberries. Співробітники розповіли виданню, що евакуації посеред ночі, вибухи біля робочих місць і страх смерті стали для них новою нормою: під час атак вони ховаються в лісах, під мостами або де доведеться.

Associated Press розповідає про те, що Україна, попри значний прогрес у використанні дронів, відчуває дедалі гострішу нестачу особового складу на передовій. За словами військових і аналітиків, деякі підрозділи укомплектовані лише наполовину, через що бійці довго залишаються на позиціях без ротацій. «З огляду на техніку та кількість людей, які ми маємо зараз, нам ледве вистачає сил, щоб утримувати сектор, який перебуває під нашим контролем», — сказав заступник командира батальйону «Вовки Да Вінчі» в районі Покровська на сході України. — Будь-яке просування вперед неминуче означатиме більші втрати». Україні потрібно мати можливість швидко перекидати сили, не оголюючи при цьому інші ділянки фронту, зазначив Нік Рейнольдс із британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). В іншому разі командування має менше можливостей перетворити тимчасову перевагу на тривалу операцію.

За оцінками співрозмовників AP, Україна може проводити локальні наступальні операції, зокрема біля Лиману та на Дніпропетровському напрямку, але наразі недостатньо сил, щоб перетворювати такі успіхи на масштабні зміни всієї лінії фронту. Проблема полягає не лише в кількості військових, а й у тому, як їх організовують і розподіляють, каже військовий аналітик і голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Більше людей автоматично не означає ефективнішу армію. За словами військовослужбовців і військових аналітиків, до дезертирства військових підштовхують виснаження, неналежна організація, недостатня підготовка та відсутність чітко визначеного терміну служби.

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