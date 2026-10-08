У «Дії» відтепер можна оформити європротокол. Що для цього потрібно

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Скриншот / Дія

У «Дії» відтепер можна оформити європротокол — раніше для цього треба було чекати патрульну поліцію та заповнювати бланки на місці.

Про це повідомили у телеграмі «Дії».

Якщо сталася ДТП без потерпілих, а обидва водії порозумілися — відтепер все можна оформити у «Дії». Зокрема, для початку потрібно знайти функцію європротоколу у «Дії». Після цього перевірити свої дані, дані автомобіля та страхової. Потім — обрати вид ДТП, зробити фото пошкоджень, додати дату, час та адресу.

Далі водію треба звʼязатися зі своєю страховою компанією, щоб отримати подальші інструкції. Щоб скористатися послугою, обидва водії мають мати верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків, цифровий паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто і чинний поліс страхування.

Європротокол можна оформити не у всіх випадках, а лише тоді, коли:

у ДТП немає травмованих чи загиблих;

інцидент стосується лише двох автомобілів;

немає пошкодженого іншого майна;

обидва водії тверезі;

обидва мають чинний договір страхування;

вони дійшли згоди щодо обставин ДТП.