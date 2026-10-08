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Британія запровадила нові санкції проти 38 російських нафтових компаній, танкерів і постачальників армії, які продають компоненти для ракет і дронів.

Про це повідомили у британському уряді.

Під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії — «Зарубєжнєфть» та INK Capital. Також Британія внесла до санкційного списку ще 12 нафтових танкерів тіньового флоту.

Ще 17 компаній та людей потрапили під санкції через те, що постачали Росії товари для виробництва зброї. Ідеться, зокрема, про верстати, електроніку та компоненти для ракет і безпілотників.

Окремо санкції запровадили проти трьох криптобірж і двох платіжних платформ, які Росія могла використовувати для обходу фінансових обмежень. Деякі з них повʼязують із мережею A7, яку Кремль використовує, щоб обходити санкції проти російського фінансового сектора.