Опитування: Залужному довіряють 64% українців, Зеленському — 53%
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Найбільше серед політиків українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ та послу України у Великій Британії Валерію Залужному — про це сказали 64%, президенту Володимиру Зеленському довіряють 53% опитаних.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
На третьому місці за довірою українців — керівник Офісу президента Кирило Буданов (йому довіряють 53%, не довіряють — 31%). Далі в рейтингу ексміністр оборони Михайло Федоров (довіряють 38%, не довіряють — 25%); Євгеній Хмара (довіряють 29%, не довіряють — 16%). Водночас Федорова не знають 29% опитаних, а Хмару — 43%.
Міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 24% опитаних українців. Однак 48% респондентів не чули про Сибігу.
Також українців запитали про те, за кого б вони проголосували в першому турі в разі проведення виборів президента. Лідером є Зеленський — за нього проголосували б 22,9%, а далі — Залужний (20,2%). Також у списку Порошенко, Федоров і Буданов.
- Опитування проводили методом телефонних інтервʼю серед 1 000 респондентів на підконтрольних Україні територіях з 3 по 5 жовтня.