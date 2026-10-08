Опитування: Залужному довіряють 64% українців, Зеленському — 53%

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Найбільше серед політиків українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ та послу України у Великій Британії Валерію Залужному — про це сказали 64%, президенту Володимиру Зеленському довіряють 53% опитаних.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

На третьому місці за довірою українців — керівник Офісу президента Кирило Буданов (йому довіряють 53%, не довіряють — 31%). Далі в рейтингу ексміністр оборони Михайло Федоров (довіряють 38%, не довіряють — 25%); Євгеній Хмара (довіряють 29%, не довіряють — 16%). Водночас Федорова не знають 29% опитаних, а Хмару — 43%.

Міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 24% опитаних українців. Однак 48% респондентів не чули про Сибігу.

Також українців запитали про те, за кого б вони проголосували в першому турі в разі проведення виборів президента. Лідером є Зеленський — за нього проголосували б 22,9%, а далі — Залужний (20,2%). Також у списку Порошенко, Федоров і Буданов.