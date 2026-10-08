У Прилуках завершилась пошуково-рятувальна операція на місці удару ракети, у Краматорську 12 людей загинули від нової атаки. Що відомо
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
У Прилуках на Чернігівщині завершилась пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, а у Краматорську на Донеччині 12 людей загинули від атаки РФ.
«Бабель» зібрав усе, що зараз відомо про російські удари по Україні.
Про те, що у Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після удару росіян по пʼятиповерхівці в ніч проти 7 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський. Загинули 22 людини, серед них пʼятеро дітей. Ще 54 людини постраждали.
Через російський удар по цивільному автобусу у Краматорську постраждали 14 людей, ще 12 — загинули, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі.
Від початку доби в Києві внаслідок атак Росії загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. Девʼятьох поранених госпіталізували, повідомив мер Віталій Кличко. Відомо про падіння уламків дрона в Голосіївському і Соломʼянському районах.
- У ніч проти 8 жовтня Росія атакувала Україну 142 дронами, 82 з них — реактивні. ППО знешкодила 126 дронів. Збити не вдалося безпілотники, що впали на семи локаціях, уламки впали ще на чотирьох.