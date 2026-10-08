У Прилуках завершилась пошуково-рятувальна операція на місці удару ракети, у Краматорську 12 людей загинули від нової атаки. Що відомо

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

У Прилуках на Чернігівщині завершилась пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, а у Краматорську на Донеччині 12 людей загинули від атаки РФ.

«Бабель» зібрав усе, що зараз відомо про російські удари по Україні.

Про те, що у Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після удару росіян по пʼятиповерхівці в ніч проти 7 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський. Загинули 22 людини, серед них пʼятеро дітей. Ще 54 людини постраждали.

Через російський удар по цивільному автобусу у Краматорську постраждали 14 людей, ще 12 — загинули, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі.

Від початку доби в Києві внаслідок атак Росії загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. Девʼятьох поранених госпіталізували, повідомив мер Віталій Кличко. Відомо про падіння уламків дрона в Голосіївському і Соломʼянському районах.

Муніципальна охорона Києва / Телеграм