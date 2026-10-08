Росія атакувала Україну вночі 142 дронами. Відомо про загиблих у Києві через атаки

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У ніч проти 8 жовтня Росія атакувала Україну 142 дронами, 82 з них — реактивні. Відомо про загиблих у Києві через атаки.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Росія атакувала безпілотниками «Шахед» і «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із таких напрямків: Орел, Курськ і Шаталово (Росія), тимчасово окуповані території — Донецьк і Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 126 дронів. Збити не вдалося безпілотники, що впали на семи локаціях, уламки впали ще на чотирьох.

У Києві дрони атакували багатоповерхівки. В Оболонському районі загинули двоє людей, ще семеро постраждали. У Деснянському районі загинули дві жінки, п’ятеро людей постраждали, серед них — дівчатка одного та шести років. В інших районах понівечені житлові будинки, повідомили в Нацполіції.

На Одещині росіяни атакували автостоянку і притулок для тварин. Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 пошкоджені. Також пошкоджені вольєри та паркан притулку, одна тварина загинула, заявили в ОВА.

На Харківщині РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді — там гасять пожежу, повідомив голова громади Сергій Зеленський. На Рівненщині під час ранкової атаки пошкоджене цивільне підприємство — там спалахнула пожежа, розповіли в ОВА.