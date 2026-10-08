CNN: Трамп може звільнити двох радників через їхню роботу на проросійський уряд на Балканах

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Zelenskiy / Official

Президент США Дональд Трамп заявив, що може звільнити двох своїх політичних радників — Джеймса Блера та Кріса Ласивіту, якщо їхня стороння робота створює конфлікт інтересів. Напередодні газета The New York Times повідомила, що вони їздили до Республіки Сербської для оплачуваної роботи на її уряд.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За даними NYT, Блер і Ласивіта минулого тижня відвідали Республіку Сербську — територію у складі Боснії і Герцеговини — напередодні місцевих виборів. Вони працювали на уряд цього утворення, яке видання називає проросійським.

Як пише NYT, Блер і Ласивіта отримали по кількасот тисяч доларів кожен через вашингтонську юридичну фірму, яку найняв уряд Республіки Сербської для консультацій щодо виборчих питань. За їхніми словами, робота була для уряду, а не для націоналістичної партії, яка його контролює.

CNN з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, пише, що Трамп не знав про поїздку радників до Балкан і про те, що уряд Республіки Сербської є одним з їхніх клієнтів. Президент дізнався про це перед публікацією матеріалу NYT.

За словами одного зі співрозмовників CNN, Трамп був роздратований цією історією, зокрема через те, що радники поїхали за кордон напередодні проміжних виборів у США та заробляли на роботі, повʼязаній з його політичною діяльністю.

Водночас інше джерело CNN заявило, що Трамп просто хотів почути різні думки щодо опублікованої історії. За даними двох співрозмовників телеканалу, після цього президент вирішив публічно відреагувати на матеріал.

«Я не маю жодного уявлення, на кого ще вони працюють, але зважаючи на це, запитаю їх, і якщо буде конфлікт, я негайно їх звільню!» — написав Трамп у середу в Truth Social.