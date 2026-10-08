Spotify запустить аудіокнижки ще в понад 180 країнах, зокрема в Україні

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Сервіс Spotify до кінця 2026 року запустить аудіокнижки ще в понад 180 країнах, зокрема в Україні.

Про це компанія оголосила 7 жовтня на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Наразі ця функція доступна у 22 країнах. Після розширення аудіокнижки на Spotify зможуть слухати або купувати понад 750 мільйонів людей. Сервіс пропонуватиме понад 350 тисяч аудіокнижок більш ніж 120 мовами.

У різних країнах сервіс пропонуватиме різні способи доступу до аудіокнижок. Користувачі окремих тарифів Premium отримуватимуть 12 годин прослуховування на місяць без додаткової оплати.

Інший варіант — додаткова передплата Audiobooks+, яка дає більше годин для прослуховування. Також користувачі зможуть окремо купувати конкретні аудіокнижки.

Spotify також оновив функцію Page Match. Вона дозволяє переходити між друкованою або електронною версією книжки та її аудіоверсією, продовжуючи читання чи прослуховування з потрібного місця.

Тепер користувачі зможуть відсканувати ISBN книжки та вказати номер сторінки, з якої хочуть продовжити аудіоверсію. За даними Spotify, від запуску Page Match у лютому цією функцією скористалися понад мільйон читачів.