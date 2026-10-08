Генштаб: За останню добу росіяни втратили на війні проти України приблизно 1 830 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

За останню добу на війні проти України росіяни втратили приблизно 1 830 військових, три танки та десятки одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без чотирьох бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню, двох систем ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1 702 БпЛА, 667 одиниць автомобільної техніки та шістьох одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.