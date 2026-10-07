«Помаранчева чума». Статую оголеного Трампа з такою назвою встановили у Європарламенті

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У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі встановили 2,6-метрову позолочену статую президента США Дональда Трампа. Скульптура данського художника Єнса Галшіота має назву «Помаранчева чума».

Про це пише CNN.

Статуя Трампа вкрита 23-каратним сусальним золотом. Він сидить на плечах кволого чоловіка, тримаючи в одній руці ключку для гольфу, а в іншій — терези правосуддя. Роботу також називають «Король несправедливості».

На постаменті скульптури написано: «Я сиджу на спині чоловіка. Він тоне під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб йому допомогти. Усе, крім того, щоб злізти з його спини».

За словами Галшіота, робота відображає його ставлення до політики Трампа, зокрема щодо довкілля та міжнародного порядку. Оголеним президента художник зобразив як алюзію на казку Ганса Крістіана Андерсена «Нове вбрання короля».

Виставка не є офіційною ініціативою Євросоюзу. Її організував данський депутат Європарламенту Пер Клаусен. Експозицію погодили працівники парламенту, які відповідають за адміністративні питання. У Європарламенті наголосили, що дозвіл на проведення виставки не означає підтримки її змісту.