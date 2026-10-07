Росіяни забирають усі ресурси з лікарень на тимчасово окупованих територіях для своїх військ. Світові медіа про війну 7 жовтня

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«Бабель»

Володимир Путін неодноразово заявляв, що Росія неминуче захопить Донбас, але останні події на полі бою свідчать про протилежне, пише The New York Times, маючи на увазі операцію «Вівальді». Cили оборони кілька місяців готувалиcя, перш ніж перейти до активних наступальних дій, розповідають українські командири. Вони били по російській логістиці, полювали на операторів російських дронів, використовували розвідку сигналів для виявлення їхніх позицій, розміновували власні маршрути роботизованими системами, дистанційно мінували російські шляхи постачання й вже після цього ввели бронетехніку та наземні дрони для атак на російські позиції. NYT називає це важливим саме тому, що в умовах величезної кількості дронів наземний маневр став надзвичайно складним. Українська операція, за оцінкою старшого аналітика вашингтонського Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, демонструє, що механізований наступ усе ще можливий, але для цього потрібна дуже серйозна підготовка.

«Цього літа колись гамірні коридори районної лікарні в Голій Пристані на Херсонщині були зловісно тихими. Часом під час багатогодинних відключень електроенергії вона занурювалася в темряву. Значну частину медичного обладнання та витратних матеріалів лікарні викрали або перенаправили військовим РФ, а багато досвідченого персоналу пішло. “Вони [російські війська] навіть забрали частину меблів”, — каже Наталія Сергіївна, яка понад два десятиліття працювала медсестрою в лікарні, перш ніж у липні втекти на підконтрольну Україні територію». Так починається матеріал The Guardian про стан медичної системи на тимчасово окупованих Росією територіях України. Місцева лікарня в Голій Пристані, яка раніше працювала повноцінно, після російської окупації залишилася майже без персоналу, обладнання та запасів. В останні місяці ситуація ще погіршилася, йдеться в статті.

Наталія Сергіївна каже, що залишалася в надії на те, що місто звільнять, але до літа все стало нестерпним. «Майже немає жодної доступної підтримки, аби проводити будь-які операції. Цього року був випадок, коли ми робили кесарів розтин, і у жінки почалася маткова кровотеча, але крові для переливання не було, бо всі необхідні матеріали були надіслані російським солдатам», — розповідає колишня медсестра. В іншому випадку лікарям довелося проводити процедуру пацієнтці з ендометріозом без анестезії та електрики. «Коли вона приїхала до лікарні, то стікала кров’ю. Анестезії не було, як і будь-якого джерела світла. Медсестра в той момент підсвічувала ліхтариком на телефоні, щоб виконати процедуру. Іншого вибору не було», — каже Наталія Сергіївна.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.