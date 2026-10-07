У Латвії жінку засудили до шести років тюрми за донат армії РФ

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Міський суд Риги визнав прокремлівську активістку Поліну Камльову винною у передачі грошей на підтримку російської армії в Україні та засудив її до шести років тюрми.

Про це пише латвійське медіа Delfi.

Жінку звинуватили у передачі €43 на підтримку російської армії. За даними Служби державної безпеки Латвії, через знайому в Білорусі як посередницю вона передала гроші на купівлю засобів для глушіння дронів.

Камльова підключалася до засідання дистанційно з місця увʼязнення. Вона говорила російською, пояснивши це своїм емоційним станом, хоча зазначила, що володіє латиською мовою.

Перед оголошенням вироку Камльова приблизно 40 хвилин виступала з останнім словом. Вона назвала свої дії помилкою, але заперечила, що хотіла підтримати війну Росії. Хоча раніше Камльова була членкинею партії «Російський союз Латвії».

Камльовій також призначили три роки пробаційного нагляду. Прокурор просив для неї вісім років тюрми, але суд засудив до шести.