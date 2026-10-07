Медіа: Літаки з Алжиру регулярно перевозять військове обладнання в Росію через країни Євросоюзу

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6 жовтня в повітряному просторі Польщі помітили літак алжирських Військово-повітряних сил — це був Lockheed C-130H-30 Hercules. Він прямував до аеропорту «Внуково» в Москві. Такі випадки фіксували й на початку жовтня.

Про це пише Defence24.

Прольоти таких літаків над Польщею є частиною військової логістики між Алжиром і Росією, вважає медіа.

Зокрема, літак вилетів з алжирської авіабази «Буфарік». Він пролетів над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною, після чого ввійшов у повітряний простір Польщі. Звідти літак попрямував на схід і перетнув кордон з Білоруссю. Приземлився літак у Москві.

Polish Military Radar / Polski Radar Wojskowy

Останніми тижнями в повітряному просторі країни фіксували транспортні літаки Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules. Це транспортні літаки, які можуть використовуватися не лише для перевезення вантажів, але й для доставки озброєння і технічного персоналу для обслуговування російської військової техніки, яку використовує Алжир.

Схожа ситуація з рейсами з Африки до Білорусі, адже ними теж може користуватися Росія. Зокрема, такі польоти варто розглядати в ширшому контексті російської присутності в Африці, вважають журналісти.