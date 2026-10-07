Reuters: Tesla тисне на регуляторів ЄС, щоб ті схвалили її систему автопілота FSD

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Tesla активно тисне на європейських регуляторів, домагаючись дозволу на використання системи Full Self-Driving (FSD) у всьому ЄС. Компанія переконує чиновників, що технологія підвищує безпеку на дорогах, однак незалежні експерти вважають, що дослідження Tesla не підтверджують таких висновків.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Reuters проаналізував сотні сторінок листування Tesla з регуляторами Нідерландів, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Італії та Швейцарії, а також дослідження безпеки компанії. Журналісти поспілкувалися із сімома дослідниками дорожньої безпеки, які вивчили методологію Tesla.

Нідерландський регулятор RDW у квітні схвалив FSD. Це важливий крок, оскільки процес ЄС вимагає спочатку схвалення від однієї країни-члена, щоб потім весь ЄС міг також затвердити рішення. Регулятори інших країн тепер значною мірою покладаються на голландські дослідження у вирішенні власних питань.

Однак, як зʼясували журналісти, Tesla неодноразово намагалася зменшити інтенсивність перевірки регулятора та наполягала — з певним успіхом — на своїх умовах та методах оцінки й тестування. Нідерландські співробітники часто відповідали примирливими нотами, наголошуючи на бажанні співпрацювати з Tesla над «спільними» або «взаємними» цілями. Пʼятеро експертів із регулювання автономного транспорту, з якими поговорив Reuters, висловили занепокоєння щодо неупередженності регулятора.

Окремі претензії є і до досліджень Tesla. Компанія порівнювала автомобілі з FSD, якими керували її професійні інженери, зі звичайними Tesla під керуванням власників. Через недостатню кількість даних Tesla не змогла напряму порівняти частоту аварій, тому використовувала непрямі показники — наприклад, різке гальмування, різкі прискорення, використання поворотників, сигнали клаксона та різкі повороти.

Усі семеро дослідників, опитаних Reuters, заявили, що ці дані не доводять головного твердження Tesla — що FSD запобігає смертельним аваріям. Один із дослідників назвав заяви про «врятовані життя» безглуздими. Дослідники також поставили під сумнів використання Tesla професійних водіїв-інженерів для порівняння. Навчені водії краще знайомі з тим, як працює система автономного водіння, а також коли і як їм треба втрутитися, щоб запобігти аваріям.

Водночас Tesla та її CEO Ілон Маск активно використовують соцмережі, щоб тиснути на європейських чиновників. Маск закликав прихильників компанії вимагати швидшого схвалення системи, а після критики з боку французького міністра транспорту заявив, що затягування з дозволом FSD «коштуватиме життів».

Під тиском Tesla позиція деяких європейських країн змінилася. Зокрема, Франція, яка раніше виступала проти схвалення FSD через побоювання щодо перевищення швидкості та уваги водіїв, останнім часом почала говорити про «конструктивний обмін думками» із Tesla та можливість підтримати дозвіл після внесення змін.

FSD наразі вже отримала дозволи в Нідерландах, Литві, Бельгії, Данії, Естонії, Словенії, Хорватії та Чехії. Для загальноєвропейського дозволу Tesla потрібна підтримка щонайменше 15 із 27 країн ЄС, які разом представляють щонайменше 65% населення блоку. Раніше голосування щодо FSD відклали — наступна можливість ухвалити рішення очікується не раніше грудня.