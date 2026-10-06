Суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити ПриватБанку понад $327 млн за втрачені в Криму активи

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Арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити українському ПриватБанку понад $327 мільйонів за активи, які банк втратив у Криму після окупації півострова у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба банку.

До цієї суми входять компенсація за збитки, проценти, які нараховуються з 18 квітня 2014 року, а також витрати банку на судовий процес. Проценти продовжать нараховувати, поки Росія не виплатить усю суму.

ПриватБанк подав позов проти Росії ще у 2015 році. Банк вимагав компенсації за активи, які мав у Криму до окупації. Йдеться, зокрема, про нерухомість, кредити та гроші.

Після окупації Росія забрала ці активи, через що ПриватБанк припинив роботу на півострові. Суд визнав, що Росія порушила угоду про захист інвестицій між Україною та Росією. Також арбітри відхилили аргумент Росії про те, що інвестиції ПриватБанку нібито були незаконними.

У банку заявили, що тепер вимагатимуть повної виплати присудженої суми. Судове провадження тривало 11 років.