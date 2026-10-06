ЄС готує окрему дорожню карту вступу для України. Для агросектора передбачать особливі умови

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Єврокомісія назвала Україну однією з чотирьох країн-кандидатів, які найбільше просунулися на шляху до ЄС. Для неї готують окрему дорожню карту з наступними кроками, орієнтовними термінами та конкретними завданнями.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос за результатами засідання колегії єврокомісарів у Страсбурзі 6 жовтня, передає кореспондентка «Бабеля».

Дорожні карти мають зробити процес більш передбачуваним: у них визначать наступні кроки, орієнтовні терміни та конкретні результати, яких очікують від чотирьох найбільш просунутих у перемовинах країн-кандидатів — України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Єврокомісія планує представити їх разом із пакетом щодо розширення 28 жовтня.

Для України цей документ може відрізнятися від інших кандидатів через повномасштабну війну. Кос наголосила, що Україна одночасно веде війну, проводить реформи та рухається переговорним процесом про вступ до ЄС.

«Ніхто не робить стільки для вступу до ЄС, як Україна», — сказала Кос.

При цьому вона наголосила: окремих «коротких шляхів» до членства не буде. Результат залежатиме від того, як країна виконуватиме необхідні реформи.

Що буде з українським агросектором

Окремо Єврокомісія пропонує врахувати масштаб українського сільського господарства під час підготовки до членства.

«Масштаб, структура та дуже висока продуктивність агросектора України дозволяють нам закликати вивчити точкові рішення, що будуть стосуватися лише чутливих агропродуктів», — заявила Кос.

За її словами, хоча вступ України не повинен мати негативного ефекту на фермерів у ЄС, Євросоюз прагне підтримати Україну й допомогти відновити доступ до традиційних експортних ринків у третіх країнах.

Умови, за яких Україна зможе стати частиною спільної аграрної політики, ще належить погодити, сказала єврокомісарка. Євросоюз вже обговорює це питання з Києвом.

Оцінку українського сільського господарства також врахують під час переговорів про відкриття кластера 5, який охоплює ресурси, сільське господарство та політику згуртованості. За словами Кос, обговорення цього питання може початися вже найближчими тижнями.