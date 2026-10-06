Уряд скоротить кількість заступників міністрів і понад 4 тисячі вакантних посад у держорганах

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У центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.

Про це заявив премʼєр Сергій Корецький.

За його словами, це буде перший етап для оптимізації та підвищення ефективності державного апарату.

Також Кабмін планує скоротити кількість заступників міністрів приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади — майже на 18%. Кількість таких посад хочуть прив’язати до реального обсягу завдань.

Премʼєр додав, що наразі в держапараті триває функціональна діагностика, щоб визначити оптимальні структуру та чисельність працівників. Уряд аналізує, які завдання виконують органи влади та чи відповідають їхні функції актуальним потребам держави.

Окремим напрямом реформи стане оновлення системи навчання держслужбовців, яку планують пов’язати з конкретними вимогами до посад. Крім того, для молоді запустять програми інформування та стажування, а для ветеранів діятиме окрема програма.

Корецький також повідомив про відновлення роботи Ради з питань державного управління за участі представників уряду, парламенту та експертів.