Кожна шоста депутатка Європарламенту стала жертвою порнографічних дипфейків

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Щонайменше 46 депутаток Європарламенту стали жертвами порнографічних дипфейків, створених за допомогою штучного інтелекту. Це приблизно кожна шоста жінка в Європарламенті. Також від таких дипфейків постраждали щонайменше четверо чоловіків-депутатів.

Про це пише Politico з посиланням на дослідження німецької організації Agora Digital Transformation.

Порнографічні дипфейки — це фото або відео сексуального характеру, які створюють за допомогою ШІ без згоди людини. Дослідники зазначають, що політики особливо вразливі до таких атак, оскільки їхні фотографії та відео широко доступні в інтернеті.

Дослідники перевірили імена всіх 720 депутатів Європарламенту на 200 сайтах, відомих поширенням порнографічних дипфейків та іншого сексуалізованого контенту. Вони виявили 50 депутатів — 46 жінок і чотирьох чоловіків, чиї імена були пов’язані з таким контентом.

У восьми випадках — усі щодо жінок — дослідники безпосередньо знайшли сексуалізовані зображення, створені або змінені за допомогою маніпуляцій із зовнішністю депутаток.

Фото, біографії або посилання на соцмережі ще 22 депутатів знайшли на так званих сайтах-шлюзах, які пропонують інструменти для створення оголених зображень за допомогою ШІ.

Також дослідники зʼясували, що імена 46 депутатів досі фігурують у пошуковій видачі на таких сайтах, хоча сам контент уже недоступний. У 26 випадках записи залишилися навіть після блокування сайтів.

Європарламент уже схвалив заборону застосунків, які використовують для створення порнографічних дипфейків. Вона має повністю запрацювати в ЄС із 2 грудня.

30 вересня 119 депутатів Європарламенту закликали лідерів ЄС забезпечити ефективне виконання цієї заборони. Вони також закликали швидше завершити розслідування щодо можливого використання Grok для створення дипфейків.

Agora Digital Transformation вважає, що відповідальність потрібно поширити не лише на розробників таких сервісів, але й на платіжні системи та реєстраторів доменів. Також організація пропонує зобовʼязати пошуковики прибирати сайти для створення порнографічних дипфейків з результатів пошуку.