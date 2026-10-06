The Guardian: Південна Корея доставила в Росію понад 176 000 тонн дизелю — частину перевозили підсанкційні танкери

Новини

Getty Images / «Бабель»

У липні та серпні в кількох портах Південної Кореї на сім танкерів завантажили понад 176 000 тонн дизельного пального — вони прямували до Росії. Три з цих суден перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС, а загалом танкери здійснили 14 рейсів до Далекого Сходу Росії.

Про це пише The Guardian з посиланням на аналіз портових записів і даних відстеження суден.

За даними журналістів, один з танкерів отримав свій вантаж шляхом перевантаження з судна на судно у водах Південної Кореї — цей метод допомагає приховати походження вантажу та дозволяє суднам уникнути заходу в портові термінали.

Найбільший перевізник, підсканкційний танкер Layla, здійснив два рейси з корейського порту Ульсан до Владивостока — 19 липня та 10 серпня. Загалом він перевозив 57 000 тонн дизелю. Під час першого рейсу судно повідомило Суелу, що його пунктом призначення є Владивосток, але під час другого там зазначили, що прямують до Ніїґати в Японії.

Танкер Astoria, що перебуває під австралійськими санкціями, 1 серпня завантажив майже 11 000 тонн пального в Ульсані, вказавши пунктом призначення Японію, але вирушив до Владивостока.

За даними компанії Kpler, що займається морською аналітикою, серед покупців були російська нафтова компанія «Роснафта», російська нафтова група NNK, а також одна з її компаній NNK-Oil.

Попри те, що в торгівлі паливом беруть участь підсанкційні судна, це не порушує законодавство Південної Кореї, додає медіа. Обмеження Південної Кореї проти Росії здебільшого стосуються експортного контролю за такими товарами, як промислове обладнання, електроніка та транспортні засоби.

Журналісти помітили, що обсяги завантаження в південнокорейських портах почали різко зростати в липні — саме тоді, коли президент країни Лі Чже Мьон пообіцяв виділити $100 мільйонів на відновлення України під час саміту НАТО в Туреччині.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили журналістам, що країна розширила експортний контроль щодо Росії відповідно до закону про зовнішню торгівлю — зокрема включила до переліку обмежень 1 402 товари, які мають високий потенціал для використання у військових цілях. На запитання про підсанкційні танкери там не відповіли.