Росіяни вночі атакували Україну 137 дронами різних типів. Під ударом був міст у Запоріжжі

Новини

Запорізька ОВА / Telegram

У ніч проти 6 жовтня російські війська атакували Україну 137 дронами різних типів. ППО вдалося збити 114 ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Влучання фіксують у 17 місцях, ще в чотирьох — впали уламки. Зокрема, під ударом цієї ночі було Запоріжжя. Росіяни атакували один з мостів через Дніпро, постраждали пʼятеро людей. Серед них є працівники Червоного Хреста — вони потрапили під російську атаку, коли їхали на роботу.

У Харкові відомо вже про шістьох загиблих і 59 поранених внаслідок атаки КАБів на Слобідський район.

В Одесі після російської атаки пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, постраждалих немає.