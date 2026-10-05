У Непалі завершили пошуково-рятувальні роботи після повені — 1 455 людей загинули, ще понад 5 тисяч є зниклими безвісти

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У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після повені, що сталася наприкінці серпня, — за останніми даними, загиблими вважають 1 455 людей. Щонайменше 5 285 людей зникли безвісти.

Про це пише Reuters.

Ще 13 795 людей вдалося врятувати. Керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій Непалу Фаніндра Паудел сказав, що вони зараз шукають варіанти, як визнати зниклих безвісти померлими — щоб їхні родини змогли завершити оформлення страхових та інших юридичних процедур.

Керівник Національного управління зі зниження ризиків і управління наслідками стихійних лих Непалу Дхарам Радж Упреті сказав, що країна припиняє активний пошук тіл, однак за потреби знову зможе проводити аварійно-рятувальні роботи.

Що сталося в Непалі

26 серпня у Непалі почалася раптова повінь. Її спричинив обвал частини льодовика в Гімалаях. Велика маса льоду та каміння впала з гори з висоти близько 5 200 метрів у долину.

Це спричинило потужний селевий потік із води, льоду, каміння та ґрунту, який рушив руслом річки Ленде-Кхола в напрямку кордону Непалу та Китаю.

Точна причина обвалу льодовика наразі невідома. Спочатку його пов’язували із землетрусом, однак Геологічна служба США встановила, що зафіксовані сейсмічні коливання були спричинені самим обвалом льоду й каміння.

У МЗС України зазначали, що у Непалі розшукували 56 українців, їх вважають зниклими безвісти. Даних про загиблих чи постраждалих українських громадян досі немає. Україна намагалася встановити місцезнаходження зниклих за допомогою пристроїв із геолокацією, які деякі з них мали при собі.