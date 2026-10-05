«Майже щоранку Одеса прокидається від стовпа диму в небі після чергового нічного удару». Світові медіа про російсько-українську війну 5 жовтня

Новини

«Бабель»

Світові медіа продовжують писати про російську блокаду українських портів, що майже повністю зупинила експорт українського зерна. Financial Times пише, що попри щедрий урожай, фермери змушені зберігати його просто під брезентом або продавати за сильно заниженими цінами. Міністр сільського господарства Тарас Висоцький вважає, що близько 11 млн тонн зерна можуть залишитися без сховищ і зіпсуватись — тож, можливо, незабаром зростуть ціни на продукти і світ зверне на це увагу. Українські чиновники кажуть, що світові лідери відволікаються на війну з Іраном і не спішать зосередитись на майбутній продовольчій кризі.

Один з героїв матеріалу — Володимир Варбанець, він обробляє одну й ту саму ділянку землі вже 50 років, ще відтоді, коли тут був радянський колгосп. Для фермерів, як він, сезон збору врожаю має бути святом, однак не цього року. Та попри це, як і інші мешканці Одещини, Володимир не опускає рук. Він виносить із сараю залишки російських ракет і тріумфально кидає на землю як доказ, що українські війська постійно захищають небо. «Нам просто потрібно пережити цю люту зиму. Люди виживуть у селах, незважаючи ні на що. Навіть якщо зникне електрика, у нас є дрова. Але в містах це буде дуже складно», — підсумовує фермер.

The Independent пише, що «смуги солідарності» — автомобільні дороги, річки і залізниці, якими Україна експортує свої товари через країни ЄС — у липні забезпечували 95% несільськогосподарського експорту України, проте лише 20% від експорту українського зерна, олійних культур та супутніх продуктів. Море залишається найефективнішим способом перевозити великі вантажі, і аналітики з Oxford Economics попереджають: навіть якщо максимально розширити альтернативні шляхи, Україна зможе експортувати вдвічі менше зерна, ніж до блокади.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.